Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ve Karacabeyli çiftçilerin artan maliyetler karşısında zorluklar yaşadığını ve İzmir Yolu’nu traktörleriyle kapatarak seslerini ve gelecek kaygılarını duyurmaya çalıştıklarını hatırlatarak, “Bursa’mızın bereketli toprakları ve çalışkan çiftçileri, bu kentin can damarıdır. Üretim varsa, bereket vardır. Bereket varsa, huzur ve refah vardır. Onları destekleyeceğiz ve bu zorlu yolda birlikte yürüyeceğiz” dedi.

BURSA (İGFA) - ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında ziyaret ettiği Yenişehir Ziraat Odası’nda açıklamalarla bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı çiftçilerin artan maliyetler sebebiyle yaptığı eyleme dikkat çekti. ‘Kalkınmanın yolu üretimden geçer’ dediklerini, geçinen ve üreten Bursa için tarımı, hayvancılığı ve kooperatifçiliği destekleme yolunda kararlı adımlar attıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Şehrimizin bereketli topraklarını, verimli meralarını ve çalışkan insanlarını, kentimizin de kalkınmasına katkı sunan bir yapıya kavuşturmak için yola çıktık. Üretimin ve emeğin ne kadar değerli olduğunu, bu toprağın insanlarının alın teriyle nasıl hayat bulduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz. Mustafakemalpaşa ve Karacabeyli çiftçilerimiz, artan maliyetler karşısında zorluklar yaşadı. İzmir Yolu’nu traktörleriyle kapatarak seslerini ve gelecek kaygılarını duyurmaya çalıştı” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER, BU KENTİN CAN DAMARIDIR” Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçileri ve tarımı desteklemek adına yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Bozbey, “Biz ne yaptık? Geçtiğimiz hafta çiftçilerimizin emekleri boşa gitmesin diye, onların alın teriyle yetiştirdikleri kavun ve karpuzları değerinde aldık ve kentin farklı noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bu sadece bir dayanışma örneği değil. Aynı zamanda üretimin ve çiftçinin kentimizde ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir adımdır. Biz biliyoruz ki, Bursa’mızın bereketli toprakları ve çalışkan çiftçileri, bu kentin can damarıdır” dedi.

YENİŞEHİRLİ BİBER ÜRETİCİLERİNE DESTEK SÖZÜ Yenişehir’in hem hayvancılık hem de tarım için çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Yenişehir’de de özellikle biber konusunda son derece sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bu konuda girişimlerin olduğunu da biliyoruz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğer sorun devam ederse Tarım Peyzaj AŞ üzerinden çözüm için harekete geçeceğiz. Konunun çözülme noktasına geldiği görünüyor. Ancak sorun devam ederse çiftçimizin yanında olacağımızın bilinmesini isterim. Çiftçimizin malı tarlada kalmayacak. Tarım ve hayvancılık sadece ekonomik bir faaliyet değildir. Aynı zamanda kültürel mirasımızın, köklerimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Üretim varsa, bereket vardır. Bereket varsa, huzur ve refah vardır. Biz üreticimizin yanında olacağız. Onları destekleyeceğiz ve bu zorlu yolda birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

“YENİŞEHİR HAVALİMANI’NDA KARGO TAŞIMACILIĞINI BAŞLATACAĞIZ” Geçinen bir Bursa için kırsal alanlarda üretimi teşvik etmekten sanayi ve ticareti daha güçlü bir zemine oturtmaya kadar geniş bir yelpazede projeler hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Bozbey, “Yenişehir’de yaklaşık 400 hektar büyüklüğünde olan, havaalanı ile Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun yakınındaki alanı fuar, kongre, gümrük, e-ticaret, depolama ve ar-ge merkezi olarak planlıyoruz. Sanayi ve ticaretin merkezi olan Bursa’da, Yenişehir Havalimanı’nda kargo taşımacılığını başlatarak uluslararası ticareti daha da güçlendireceğiz. Buradan Avrupa’ya 3 saatte taze ürünlerimizi gönderebilme olanağımız var. Bu konuda hükümetten destek bekliyoruz. Özellikle Bursa’nın ürünlerini yurt dışına göndermek için girişimlerde bulunan üreticimize destek bekliyoruz. Ulaşım konusunda destek olunursa biz Avrupa pazarına ürünlerimizi rahatlıkla satabiliriz. Çiftçimize gelir olarak dönüştürebiliriz” dedi.

“BURSA’MIZ KAZANÇLI ÇIKACAK” Batı’da Karacabey Teknosab yakınında, Doğu’da Yenişehir havalimanı yakınında, sanayi hammadde ve ürünlerine yönelik lojistik depolama alanları oluşturacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Ayrıca, e-ticaret için gerekli olan depolama sahalarını da bu bölgede inşa edeceğiz. Bu alan, aynı zamanda kongre binaları ve bir otelle birlikte girişimcilerin ve sanayicilerin projelerini geliştirebileceği ar-ge merkezi olarak dünyaya açılan bir pencere olacak. Bu proje, Bursa’nın geleceğine de imza atacak bir proje olacaktır. Bursa’daki kooperatiflerin hukuki, teknik, altyapı, pazarlama ve işleme değerlendirme imkanlarını artırmak için ‘Üretici çatı birliği’ projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem küçük kooperatifler hem de üreticilerimiz desteklenecek, Bursa’mız kazançlı çıkacak” diye konuştu.

“BURSA, ÜRETİMLE BÜYÜYEREK GÜÇLENECEK” Tarımsal Üretimi Araştırma, Destekleme ve Eğitim Merkezi ile kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere kapsamlı destekler sunacaklarını anlatan Başkan Bozbey, Ziraat mühendisleri ve uzmanlarla birlikte üretim maliyetlerini azaltmak, verimliliği artırmak, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünleri teşvik etmek ve üreticilere eğitimler vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, kırsal mahallelerde bitkisel ve hayvansal üretim yapan düşük gelirli çiftçilere ayni girdi desteği sağlayarak üretim maliyetlerini düşürmek, kırsalı kalkındırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Başkan Bozbey, “Bursa’da ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak, zehirsiz sofralar için nitelikli tarımı desteklemek amacıyla mahalle bostanları ile tohum kütüphaneleri kurarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak adımlar atıyoruz. Çiftçimize mazot, tohum, gübre desteği sözümüz var. Önceliğimiz kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın emeğini, alın terini değerli kılmak, üretim gücümüzü artırmak. Biz, birlikte üretip, birlikte kazandığımızda güçleniriz. Bursa’nın bereketini tüm Türkiye’ye yaymak için hep birlikte daha güçlü adımlar atacağız. ‘Çiftçilerimizin emekleri boşa gitmesin, sofralarımızda bereket eksik olmasın’ diye hep birlikte, daha güçlü, daha üretken bir bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz bizimle gülümseyecek. Bursa, üretimle büyüyerek güçlenecek” dedi.