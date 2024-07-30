Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köylü kadınlar imece usulü yaptığı yemek ve aşureleri köy meydanında davetlilere dağıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçeye bağlı Kınık köyünde köy kadınları yıllardır sürdürdükleri aşure etkinliğini bu yıl da imece usulü yapıp köy camiinde okutulan mevlid-i şerif sonrası köy halkına ve gelen davetlilere ikram etti.

Kınık köyünde köy kadınları tarafından hazırlanan aşure etkinliğine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük, Ekrem Yunak ve köy muhtarları ve davetliler katıldı.