Bilecik’te Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Bilecik Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve acil durumlara yönelik alınan tedbirler, güncel değerlendirmeler ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

GAMER’in etkin şekilde işlemesi için kurumlar arası iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılan toplantıda, acil durum senaryolarına hazırlık konuları da görüşüldü.