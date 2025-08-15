Bilecik’te geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülüyor. Bilecik İl Özel İdaresi, şehir merkezi ve köylerde çocukların güvenli ve modern alanlarda oynayabilmesi için 14 köye yepyeni oyun parkları kazandırdı.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla her parkta modern oyun grupları, salıncak takımları ve tahterevalliler yer aldı. Böylece köylerde yaşayan çocuklar hem güvenli hem de keyifli vakit geçirebilecek.

Yeni oyun alanlarının kurulduğu yerler ise şöyle:

Bilecik Merkez: Yeniköy, Bozüyük: Karaağaç, Kapanalan, Osmaneli: Soğucakpınar, Bereket, Söğüt: Zemzemiye, Küre Pazaryeri: Gümüşdere, Kınık, Gölpazarı: Kümbet, İncirli, Yenipazar: Esenköy, İnhisar: Tozman,Toplamda 14 takım oyun grubu, 14 tahterevalli ve salıncak seti çocukların hizmetine sunuldu.

Bilecik Valiliği, çocukların sağlıklı gelişimi ve mutlu bir çocukluk geçirmek için yatırımlarına devam edeceğini vurguladı. İl genelinde yapılan bu çalışmalar, kırsal kesimde yaşayan çocuklar için de şehir standartlarında sosyal alanlar oluşturuyor.