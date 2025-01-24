Bilecik’te, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşın 350 bin 525 TL'sini dolandıran suç şebekesi, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla çökertildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, uzun süren takibin ardından, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, suç örgütünün dijital delil olarak kullandığı 15 cep telefonu, 16 sim kart, 21 banka kartı ve çok sayıda diğer malzeme ele geçirilirken 8 bin TL nakit paraya da el konuldu.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 2'si, tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.