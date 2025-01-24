Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin gelirinin artmasına katkı sağlamak amacıyla sulama kooperatifleriyle düzenlediği toplantılara devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kooperatiflerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

TOPLANTIDA KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticinin refahını artırmayı hedefleyen tarım politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle toplantılarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yer aldığı toplantıda sulama kooperatiflerinin yaşadıkları zorluklar, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, sulama kooperatiflerinin en büyük sorunlarının başında teknik alt yapı eksiklikleri, kaynak yetersizliği ve finansal zorlukların geldiği ifade edildi. Kooperatif temsilcileri, sulama sistemlerinin modernize edilmesi, teknik destek sağlanması ve su kaynaklarının verimli kullanımı konularında Büyükşehir Belediyesi’nden destek taleplerini dile getirdi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN REFAHINI ARTIRMAYI ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA”

Değişen iklim koşullarının su varlığını önemli düzeyde etkilemekte olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kurucu tarımsal sulamada daha tasarruflu yöntemlerin seçilmesi gerektiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar toplantıda, tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve çiftçilerin refahını artırmak için sulama kooperatiflerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Murat Pınar, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal kalkınmayı ve üreticilerimizin refahını artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Sulama kooperatiflerimizin karşılaştığı teknik ve finansal zorluklara çözüm üretmek, modern sulama sistemlerini hayata geçirmek ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için sizlerle iş birliği yapmaya hazırız. Üretimimizi güçlendirerek önemli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.