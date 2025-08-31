Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor okullarında eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ndan aldılar.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyasında düzenlenen programda Başkan Subaşı, çocuklarla sohbet etti, dondurma ikramında bulundu.

Yaz Spor Okulları’nda yüzme, futbol, basketbol ve tenis alanında yüzlerce sporcu yetiştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, aile üyelerine de çocukların yaz spor okullarına devam etmesinde gösterdikleri özverili gayret dolayısıyla teşekkür etti.

‘’EĞİTİME VE ÇOCUKLARA KATKI SAĞLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM’’

Programda yaptığı konuşmada, ‘’Bugün, Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın sertifika töreninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullanan Başkan Subaşı, ‘’1 Temmuz’da büyük bir heyecanla başlayan spor yolculuğumuz, bugün sizlerin emeği, gayreti ve neşesiyle başarıyla tamamlandı.

Yüzme, futbol, basketbol ve tenis branşlarında, 16 değerli eğitmenimizin rehberliğinde tam 307 evladımız bu yaz tatilini sporla, disiplinle ve dostluklarla süsledi. Onların gelişimini, azmini ve gülümseyen yüzlerini görmek ise bugün bizler için en değerli geri dönüş, gururla hatırlayacağımız bir ödül oldu. Tüm çocuklarımız yürekten tebrik ediyorum. Onların bu başarılarının mimarı olan kıymetli eğitmenlerimize ve her zaman en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

Başkan Subaşı, konuşmasında ayrıca ‘’Bilecik Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, onların daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü bir geleceğe adım atması için çalışmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Program, Başkan Subaşı’nın çocuklara dondurma ikram etmesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.