Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, haftanın ilk gününde Bilecik Kapalı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazartesi mesaisine pazar ziyaretiyle başlayan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnafa “hayırlı ve bereketli kazançlar”, vatandaşlara ise “hayırlı alışverişler” diledi.

Ziyarette samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer, esnaf ve vatandaşların talep ile önerilerini dinledi. Vatandaşlar, Vali Sözer’in ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Vali Sözer, pazar ziyaretinde gördüğü yoğun ilgi ve içtenlikten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Esnafımızla ve vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.