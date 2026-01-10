Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilen 'Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi' başarıyla tamamlandı.

BİLECİK (İGFA) - Mikroklima iklimi ve örtü altı sebze üretimiyle dikkat çeken Söğüt'te, Geçitli ve Hamitabat köylerinde faaliyet gösteren 10 üretici, İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde marul üretimi gerçekleştirdi. Proje sürecinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile teknik ekip, üreticilerle sahada bir araya gelerek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Pestisit kalıntısız üretim tescillendi

Gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, projeye katılan 10 üreticinin tamamı pestisit kalıntısız üretim yaparak İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Söğüt'te güvenilir, sağlıklı ve izlenebilir tarımsal üretimin önemli bir adımı atılmış oldu.

Sağlıklı gıda ve sürdürülebilir tarıma katkı

Proje ile birlikte; tüketiciye güvenilir gıda sunulması, çevreyle uyumlu üretim, doğal kaynakların korunması, izlenebilirlik ve sürdürülebilir tarım anlayışı desteklenmiş oldu. Söğüt'ün örtü altı sebze üretimindeki potansiyelinin de bir kez daha ortaya konulduğu proje, üreticiler için örnek bir model oluşturdu.

Destekler artarak sürecek

Öte yandan, 2026 yılında İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilere 527 TL/dekar destek sağlanacağı açıklandı. Bu destekle birlikte, ilçede iyi tarım uygulamalarının daha da yaygınlaşması hedefleniyor.

Sertifikalar törenle verildi

Proje kapsamında sertifika almaya hak kazanan üreticilere belgeleri, Hamitabat Köyü'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende, emeği geçen üreticilere ve teknik ekiplere teşekkür edilirken, Söğüt tarımının geleceğine dair umut veren mesajlar verildi.