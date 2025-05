Bursa Osmangazi Belediye Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı kınadı. Başkan Erkan Aydın, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e yapılan saldırı, sistematik bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu tür eylemlere kalkışan ve bu tür eylemlerden medet umanların, tarihin kirli çöplüğünde nerelere gittiğini hep birlikte görüyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda grubu bulunan CHP, AK Parti ve MHP sözcüleri, gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Tüm gurup sözcüleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan çirkin saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine de baş sağlığı diledi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert sözler ile kınayan Başkan Aydın, “Cenazeler, hepimizin ortak acıyı paylaştığı, küskünlerin bile bir araya geldiği, nahoş olayların olmaması gereken yerlerdir. Ancak kayıtlı görüntülerde görüyoruz ki Sayın Özel’e karşı yapılan saldırı sistematik bir şekilde gerçekleşmiş. Saldırıyı yapan evlat katili, CHP’den yemek kartı istediğini, vermedikleri için de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor.

Ancak hesabında, 380 bin lira para olduğu tespit edildi. Bir milletvekilinin, kamu kurumlarının otoparklarına girmesi hiçbir şekilde engellenemez. Ancak, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in Atatürk Kültür Merkezi’nin otoparkına girişi, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’nın talimatıyla engelleniyor. Adeta bu evlat katiline, bütün dünyanın kınadığı saldırıyı yapması için çanak tutulmuş. Kimlerin kirli emellerinin, kimlerin kirli oyunlarının ortaya çıkmaması adına bunların yapıldığını tüm Türkiye ve dünya ile birlikte takip ediyoruz. Bu tür eylemlere kalkışan ve bu tür eylemlerden medet umanların, tarihin kirli çöplüğünde nerelere gittiğini hep birlikte görüyoruz. Bir kez da bu evlat katilinin yaptığı çirkin saldırıyı kınıyorum” dedi.

“TÜM MAHALLELERİMİZE DEPREM KONTEYNERİ VE STOK ÇADIRLAR YERLEŞTİRECEĞİZ”

Osmangazi’deki tüm mahallelere deprem konteynerleri ve stok çadırlar yerleştirme hedefi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Aydın, “Bu projemiz kapsamında ova bölgesinde, içerisinde çadır ve konteyner üretimi yapılacak, deprem anında ilk yardıma dair ne gerekiyorsa hazır bulunacak ve kuru gıda stoğu olacak bir Afet Koordinasyon Merkezi kurmayı planlıyoruz. Bu projemizle alakalı 10 bin metrekarelik alanda bir çalışma yürütüyoruz. Proje için birçok kurumdan görüş gerekiyor. Kurumlardan olumlu görüş almadan başlayamıyorsunuz. Daha önceden bir günde gelen görüşler, bize altı ayda gelmiyor. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Kendi kafamıza göre bir şey yapamıyoruz. Buna rağmen biz şuanda bir tane deprem konteyneri aldık ve içerisindeki çalışmaları bitirdik. İçerisinde deprem anında lazım olabilecek kesici ve delici aletlerden, ilk yardım malzemelerine kadar 63 kalem ürün bulunuyor. Projenin maliyeti yüksek olduğu için projemizi kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Hessen eyaletine gönderdik. Oradan hibe aldığımız taktirde, işi üretim noktasına geçirmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı sonunda ilk uygulamayı başlatacağız. Hem Osmangazi’nin ihtiyacını karşılayıp hem de diğer illere de bu hizmeti sunabilme hedefimiz var” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MÜJDELİ HABER

Kentsel dönüşüm konusunda projeler hazırladıklarını ve uygulama yerlerini de belirlediklerini ifade eden Başkan Aydın, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile üç defa görüştüm. Bakan bey her gittiğimizde bürokratlarına gerekli izinlerin verilmesi hususunda talimatta bulundu. Ancak bir gelişme olmadı. Bunları daha önce de dile getirdim. Güzel haber bu hafta geldi. Basın aracılığıyla yaptığımız çağrılar görülmüş. İlgili kurumlardan onay çıktığını sözlü olarak iletmişler. Yazı bize geldiği an hemen çalışmalara başlayacağız. 7-8 aydır her şey hazır şekilde bekliyoruz. Ancak kendi başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Daha önce bir gün içerisinde gelen onay yazısı, bize 7-8 aydır gelmiyor. Kentsel dönüşüm yapacağımız bölgede, belediyemize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait yerler var. Ortaklık sağlanması gereken bir bölge. Bu konuda da yazılı onay gerekiyor. Sözlü onay bize ulaştı. Yazılı olarak muvafakatname alır almaz çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.