Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri Fıranlar Köyü yakınlarında, Akgün Seramik Fabrikası önünde gerçekleşti.
Oğuzhan İ. idaresindeki 07 AND 309 plakalı araç ile Burak Ö. yönetimindeki 16 AEB 341 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.