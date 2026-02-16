Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzhan İ. idaresindeki 07 AND 309 plakalı araç ile Burak Ö. yönetimindeki 16 AEB 341 plakalı araçla çarpıştı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri Fıranlar Köyü yakınlarında, Akgün Seramik Fabrikası önünde gerçekleşti.

