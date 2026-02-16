Ankara'dan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ufuktepe Semt Pazarı'nı ziyaret ederek hem esnafın hem de hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği pazar yerindeki tezgâhları tek tek dolaşarak hemşehrileriyle yakından ilgilendi. Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların ve esnafın ramazan ayını tebrik eden Özarslan, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KATILIMCI VE ÇÖZÜM ODAKLI BELEDİYECİLİK

Ziyaret sırasında vatandaşların ilettiği talepleri not alan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman hemşehrilerimin yanında oldum, bundan sonra da yanlarında olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim.' dedi. Vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Özarslan, Keçiören'in dayanışma ruhuyla büyüyen güçlü bir ilçe olduğunu belirterek tüm vatandaşlara eşit ve adil hizmet sunma anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

'SEN NEREDEYSEN BİZ ORADAYIZ'

Ufuktepe Semt Pazarı'ndaki mahalle sakinleri ise ilçede yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özarslan'a desteklerini şu sözlerle ifade etti: 'Sen neredeysen biz oradayız. Böyle bir başkan her ilçeye nasip olsa keşke. Siz bu halka, Keçiören'e lazımsınız.'