Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2026 yılı bütçe planlaması öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, köylerin mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Muhtarların dile getirdiği sorunlar arasında özellikle içme suyu sıkıntısı öne çıktı.

Kaymakam Kara, yaklaşık dört köyde yaşanan içme suyu probleminin acil çözülmesi için gerekli adımların atılacağını belirterek, 'Köylerimizde vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkileyen su sorunlarını en kısa sürede çözmek için çalışmalarımıza başlayacağız. Hiçbir köyümüz susuz kalmayacak.' dedi.

Toplantıda ayrıca yol bakım çalışmaları, tarımsal destekler ve kırsal kalkınma projeleri de görüşüldü. Kaymakam Kara, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini, köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek hızlı çözümler üretileceğini ifade etti.

Toplantıya köy muhtarlarının yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak'ın yanı sıra İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk'de katıldı.