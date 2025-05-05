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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü S. M. Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan M. B. yola düşerek yaralandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri-İnegöl-Bursa karayolu üzerinde Kınık köyü yakınlarında gerçekleşti.