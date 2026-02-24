Kayseri Talas Belediyesinin Ramazan ayına özel kültür etkinlikleri hafta sonunda sanat dolu iki özel programla devam etti. Cumartesi akşamı kum sanatı ve şiir dinletisiyle görsel bir şölen yaşanırken, pazar günü ise tasavvuf musikisinin güçlü sesi Necip Karakaya ile Talas Belediyesi personelinden oluşan Grup Şantiye sahne aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin organizasyonunda cumartesi akşamı sanatçı Tarkan Köylü, kum sanatı gösterisi ve şiir dinletisiyle izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir deneyim yaşattı. Ramazan'ın manevi iklimine uygun temalarla hazırlanan gösteri, salonda büyük beğeni topladı.

Program sonunda duygularını paylaşan Köylü, Talaslıların enerjisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Güzeli övmeye ne hacet derler ya: Güzel zaten ortada. Talas halkının enerjisiyle beraber bugün Ramazan'ın ayrı bir görselliğiyle çok güzel bir program yaptık. Şiir dinletimiz oldu, kum sanatı gösterimiz oldu. Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.'

GÖNÜL PINARLARI COŞTU

Pazar akşamı ise sahne bu kez ilahilerin sevilen ismi Necip Karakaya ile Talas Belediyesi personelinden oluşan Grup Şantiye'ye aitti. Salonu dolduran vatandaşlar, seslendirilen eserlerle manevi bir yolculuğa çıktı.

Konser sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şu sözlerle teşekkür etti:

'Necip Hocam hem hemşehrimiz hem de dostumuz. Bizi hiçbir zaman kırmıyor. Bize böylesine feyizli bir akşam yaşattığı için özellikle çok teşekkür ediyorum. Dün de kendisinden çok istifade ettik. Türkiye'ye mal olmuş bir güzel gönül. Bizim personelimiz, değerli kardeşlerim de kendisine eşlik etti. Gönül pınarlarımızı bir kez daha coşturdunuz. Allah sizden razı olsun.'

ÇİÇEKLE TEŞEKKÜR

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Yalçın, Necip Karakaya'ya ve Grup Şantiye adına solist Semih Tercan'a çiçek takdim etti.

Talas'ta Ramazan etkinlikleri; sanatın, müziğin ve maneviyatın iç içe geçtiği programlarla ilçe sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Ramazan, Talas'ta sadece bir ay değil; gönülleri buluşturan bir iklim olarak yaşanıyor.