Mersin Büyükşehir Belediyesi; Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde, özel gereksinimli çocuklar için Gelincik Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Farklı engel gruplarından çocukların katıldığı etkinlikte bulutlarla buluşan çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde uçuş gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Etkinliğin iniş alanında yemek ve içecek ikramı yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Gün boyu süren konser programı ise etkinliğe renk katarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

HÖRLEK: 'ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMELERİNİ VE TOPLUM İÇERİSİNDE DAHA FAZLA YER ALMALARINI AMAÇLIYORUZ'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek; düzenledikleri sportif ve sanatsal etkinliklerle, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçladıklarını kaydederek, 'Engelliler Şube Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın sosyalleşmesini ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Burada da sporun farklı bir alanı olan Yamaç Paraşütü ile çocuklarımızı tanıştırmak istedik' dedi.