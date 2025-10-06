Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı ile çevreye duyarlı yönetim anlayışını uluslararası alanda tescilleyerek Yeşil Bayrak Ödülü'nü kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeleriyle aldığı çevre ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek uluslararası alanda başarısını taçlandırdı.

Antalya'nın en büyük kent parklarından biri olan Atatürk Kültür Parkı, parkların uluslararası standartlara uygun olduğunu belgeleyen dünyaca prestijli Yeşil Bayrak Sertifikasyonuna layık görüldü. Başkan Vekili Büşra Özdemir, yeşil bayrağı göndere çekti.

2025 yılı Çevre Başkenti seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Atatürk Kültür Parkı ile dünyada park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için tasarlanan Yeşil Bayrak ödülünü kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk başvurduğu sene ödülü kazanmayı başaran ilk kurum olarak da tarihe geçti.

İNGİLTERE'DEN DENETİME GELDİLER

Denetimler kapsamında İngiltere'den Antalya'ya gelen Serbest Parklar ve Refah Danışmanı Emanuel Flecken ve Yeşil Bayrak Ödülü Uluslararası Geliştirme Müdürü Carl McClean, Atatürk Kültür Parkı'nı yerinde inceleyerek ödül sürecini değerlendirdi.

Atatürk Kültür Parkı'nın biyoçeşitliliğine yönelik çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz de süreç boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne destek verdi.

YEŞİL BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Denetim süreci sonunda Yeşil Bayrak Ödülüne layık görülen Atatürk Kültür Park'ının sertfikası Carl McClean ve Emanuel Flecken tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'e verildi.

Yeşil bayrak daha sonra Büşra Özdemir, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu ve Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz tarafından Atatürk Kültür Merkezi önünde göndere çekildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız bu konuda yoğun ve özenli bir hazırlık yaparak süreci titizlikle yürüttü. 2025 yılında Çevre Başkenti seçildiğimiz yıl Yeşil Bayrak Ödülü de almamız çok anlamlı. Atatürk Kültür Parkı, Türkiye'de bu ödülü alan 5. park oldu. Artık uluslararası standartta tescilli bir parkımız var. Üniversiteden bizlere destek veren hocalarımızı ve Büyükşehir Belediyesi'nde bu projeye emek veren çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Antalya'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.

SAYGIN ÇEVRE ÖDÜLÜ

Yeşil Bayrak Ödülü, 1996 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yalnızca uluslararası yüksek standartları karşılayan park ve yeşil alanlara verilen saygın bir çevre yönetimi ödülüdür.

Program, ilk kez Birleşik Krallık'ta uygulanmaya başlanmış ve günümüzde 20'den fazla ülkede parkların çevresel, sosyal ve yönetsel standartlarını değerlendiren küresel bir kalite göstergesi haline gelmiştir.

Bu ödül, bir parkın yalnızca güzelliğini değil; sürdürülebilir yönetim anlayışını, topluma kattığı değeri, doğayla kurduğu dengeyi ve geleceğe dair vizyonunu da değerlendiriyor. Atatürk Kültür Parkı, bu süreçte sergilediği bütüncül yaklaşım, çevreye duyarlı yönetim modeli ve sürekli gelişim iradesiyle Yeşil Bayrak almaya hak kazanarak, Antalya'nın uluslararası çevre arenasında adını duyurmayı başardı.