Bilecik’in Pazaryeri İlçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, hane ziyaretleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kaymakam Kahraman, Yüzbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 98 yaşındaki Ümmügül Yıldız’ı evinde ziyaret ederek hem geçmişe ışık tutan hikâyelerini dinledi hem de devletin sıcak yüzünü bir kez daha gösterdi.PAZARYERİ GÜNDEM / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret sırasında Ümmügül Yıldız’a sağlığı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Kahraman, yaşlı vatandaşların toplumdaki değerine dikkat çekti. “Geçmişimizin kıymetli şahidi olan büyüklerimiz, bizim kültürümüzün ve maneviyatımızın temel taşlarıdır. Onların hatıralarını dinlemek ve ihtiyaçlarını gidermek, bizim en önemli görevlerimizden biridir,” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kaymakam Kahraman’a İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan’da eşlik etti. 98 yaşındaki Ümmügül Yıldız, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Devlet büyüklerimizin bizi unutmaması çok değerli. Allah devletimize zeval vermesin,” şeklinde konuştu.

Pazaryeri Kaymakamlığı, bu tür ziyaretlerine devam edeceğini belirterek toplumsal dayanışmanın ve birlik ruhunun her zaman canlı tutulacağını vurguladı.