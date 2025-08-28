Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri, ilçe merkezindeki ana caddelerde kaldırım taşlarını boyayarak şehre görsel bir canlılık kazandırıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri’nin simgesi haline gelen Pazaryerispor’un renkleri mavi ve beyaz, kaldırım taşlarına yansıtılarak hem estetik bir görünüm oluşturuyor hem de vatandaşların takdirini topluyor.

Belediye tarafından yürütülen bu çalışma, ilçenin daha modern ve renkli bir görünüme kavuşmasını sağlarken, aynı zamanda spora ve ilçe kültürüne verilen desteği de ortaya koyuyor.

Vatandaşlar, yapılan düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirerek ilçenin sokaklarının daha canlı ve göz alıcı hale geldiğini ifade ettiler.