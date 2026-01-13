Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 17 Ocak Cumartesi günü Gölpark'ta gerçekleştirilecek Kış Festivali öncesinde festival alanında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde denetledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kış mevsimini şenlik havasına dönüştürmeyi hedefleyen Gölpark Kış Festivali, her yaştan vatandaşa hitap edecek zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Festival kapsamında; Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt konseri, 2 ton 11 kilogram hamsi ikramı, çocuklara özel oyun ve eğlence alanları ile gün boyu sürecek birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Vali Sözer, festivalin ailelerin ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirebileceği şekilde planlandığını belirterek, tüm hazırlıkların titizlikle ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda festival coşkusunu yaşayabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Bilecik'in sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sunması beklenen Gölpark Kış Festivali, 17 Ocak Cumartesi günü müzik, lezzet ve eğlenceyi bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne olacak.