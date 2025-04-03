Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ekskavatörün belediye hizmet filosuna kazandırıldığını açıkladı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ekskavatörün belediye hizmet filosuna katıldığını açıkladı. Başkan Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemize hibe edilen ekskavatörü hizmet filomuza kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum."

Subaşı, açıklamasına devam ederek; "Türkiye Belediyeler Birliği’nin sağladığı bu destek, Bilecik Belediyesi’nin altyapı çalışmalarını güçlendirme ve kent sakinlerine daha kaliteli hizmet sunma hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Belediye, hibe edilen ekskavatörle birlikte hizmet kapasitesini artırarak daha geniş çapta projelere imza atmayı planlıyor" şeklinde konuştu.

https://twitter.com/melekmsubasi/status/1907756116831838332