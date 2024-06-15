2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününde öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle gezisi sırasında karşılaştığı Yunus Çepken İlkokulu öğrencisi Ömer’le sözleştiği gibi karnesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler karne heyecanını yaşadı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kaymakam Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ile birlikte Yunus Çepken İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, karne alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yunus Çepken İlkokulu öğrencisi Ömer Halis Cihan’ın karnesini vererek tebrik etti.

Başkan Özdoğan, “Küçük Ömer’le mahalle gezimiz sırasında karşılaşmıştık. Karne günü okuluna geleceğimiz için verdiğimiz söze müteakip sınıfına gelerek kendisinin ve arkadaşlarının karnelerini verdik. Yavrularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, öğrencilere tek tek karnelerini dağıtarak yaz tatili boyunca kitap okumalarını tavsiye etti. Öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdoğan, “İnşallah öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birer birey olurlar” dedi.

Başkan Özdoğan, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyerek başarılarının devamını temenni etti.