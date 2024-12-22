Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından teklif edilen Resmî İlan Fiyat Tarifesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde resmî ilan yayımlayan toplam bin 128 gazete ve internet haber sitesini ilgilendiren düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesinde bir sütun/santim ve kutu KDV hariç yayım ücreti; fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yüzde 32,14 artışla 140 TL’den 185 TL’ye; fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise yüzde 23,53 artışla 170 TL’den 210 TL’ye yükseltildi.

Gazetelerde resmî ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi; internet haber sitelerinde resmî ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılacak. Yayımlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak.

İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.