Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde kıyafet ve ev eşyası gibi temel gereksinimler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen “Dost Eller Mağazası” ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Dost Eller Mağazası, çeşitli kurum ve kuruluşların, yardımsever vatandaşların giyim, ev tekstili, züccaciye ve beyaz eşya bağışlarını kabul ederek Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırıyor. Öte yandan, eşya bağışı yapmak isteyen vatandaşlar mağazaya getirerek veya randevu oluşturarak evlerinden giyim ve ev eşyası teslimi yapabiliyor. Ayrıca, ilçe sınırlarında bulunan iş insanları da mağazaya düzenli olarak bağış yaparak destek oluyor.

On binlerce kişiye giyim ve ev eşyası desteği sağlandı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverleri buluşturan hizmette, bugüne kadar on binlerce kişiye giyim ve ev eşyası desteği sağlandı. Mağazadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yapıyor. Başvuruların ardından sosyal hizmet uzmanları, ev ziyaretleri ile sosyal inceleme gerçekleştirerek ihtiyaç durumunu tespit ediyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar, üç ayda bir mağazadan giyim ve ev eşyası temin edebiliyor.