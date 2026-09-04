İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali ile kutlandı.

İZMİR (İGFA) - Beydağ'daki kutlama programına, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Beydağ Kaymakamı Ramazan Aykut Saka'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, belediye bürokratları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali'ni de içine alan etkinlikler kapsamında Beydağ'ın önemli tarımsal ürünlerinden incirin tanıtılması amacıyla geleneksel İncir Yarışması da yapıldı. Festival alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve belediye meclis üyeleriyle birlikte yerel ürün stantlarını ziyaret etti. Esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Yıldır, üreticilere ve esnafa hayırlı işler diledi.

YILDIR: BEYDAĞ HALKININ YANINDAYIZ

Stant ziyaretlerinin ardından halka seslenen Yıldır, Beydağ'ın kurtuluş mücadelesindeki tarihsel önemine değindi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçedeki yerel üreticilerle Beydağ halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Beydağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Yıldır, 'Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum' dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran da kurtuluş coşkusunu ve ilçenin yerel değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, etkinliklere katılanlara ve desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Festival kapsamında düzenlenen konserlerde ise Beydağlı müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Çağrı Altınmakas yönetimindeki Beydağlı genç yeteneklerden oluşan Grup Yansıma'nın ardından Türk halk müziği sanatçısı Selda Kesgi sahne aldı. Gecenin finalinde ise rock grubu Gripin sahneye çıktı.