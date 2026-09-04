Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 42 bin metrekarelik geniş alanında sokak hayvanlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Tedavi, ameliyat, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü merkezde, her canlının sağlık süreci veteriner hekimler tarafından takip ediliyor.

Merkezi sık sık ziyaret eden hayvanseverler de Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tam not verdi.

105 KİŞİLİK EKİP CAN DOSTLARI YENİDEN SAĞLIKLARINA KAVUŞTURUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Kirişçiler'deki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostların yeni bir yaşam şansı bulması için çalışmalarını sürdürüyor.

42 bin metrekarelik geniş bir alanda, 105 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar bir hayvanın merkeze gelişinden tedavisine, bakımından sahiplendirilmesine kadar uzanan çok aşamalı bir süreci kapsıyor.

2023 yılında 1300 köpek ve 700 kedi kapasiteli olan bakımevinin kapasitesi 2026 yılında 5 bin köpek ve 700 kedi kapasitesine ulaştı.

DÜZENLİ DENETİM VE TAKİP

Merkezin dikkat çeken yönlerinden biri de vatandaşların çalışmaları yerinde görebilmesine imkân tanıması. Uzun yıllar Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şube Başkanlığı yapan Sevda Kıraç da merkezi yakından takip eden isimlerden. Kıraç, burada yürütülen çalışmalara ilişkin gözlemlerini aktarırken merkezin düzenli olarak denetlendiğini ve kamera sistemiyle takip edildiğini söyledi. Kıraç, merkezin özellikle ortopedik müdahaleler açısından sahip olduğu imkanlara da dikkat çekerek, 'Türkiye'de kemik operasyonu yapılan en kapsamlı barınak burası' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖREBİLME İMKÂNI

Akdeniz Hayvanseverler Derneği Kurucusu Berrin Özkan ise merkeze yaptıkları ziyaretlerde farklı alanları görebildiklerini belirterek, 'Büyükşehir barınağında geldiğimiz zaman her alana girip, şeffaf bir şekilde görebiliyoruz. Sorduğumuz her soruya müdüründen çalışanına kadar herkes içtenlikle cevap veriyor. Sağ olsunlar her konuda bize destek oluyorlar' dedi.

HAYVANSEVERLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kapıları herkese açık olan merkezi ziyaret eden hayvansever Sedef Şut, merkezde görevli personele dikkat çekerek, 'Bu barınağın veteriner hekimleri son derece deneyimli, sürekli kendini geliştiren ve mesleki ahlakı olan insanlar' dedi. Şut, özellikle sağlık kontrollerinin kapsamına dikkat çekerek, test sonuçlarına göre tedavilerin vakit kaybetmeden başlatıldığını belirtti.