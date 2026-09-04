MUSKİ Genel Müdürlüğü, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak ilave su sağladı. Bölgede yapılan çalışma ile su kesintisi en aza indirilecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, kuraklık nedeniyle su kaynaklarında yaşanan azalmaya karşı içme suyu arzını artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Kavaklıdere Derebağ Mahallesi'nde 2026 yılı içerisinde açılan sondaj kuyusuna pompa montajı gerçekleştirildi. Kuyudan elde edilecek suyun mevcut sisteme aktarılması için hat imalatı sürdürülürken, enerji bağlantısının tamamlanmasının ardından kuyunun devreye alınması planlanıyor.

SİSTEME SANİYEDE 8 LİTRE İLAVE SU SAĞLANACAK

Kavaklıdere Derebağ Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle içme suyu arzında sorunlar yaşanıyordu.

Kuraklıkla birlikte kaynaklardaki su miktarının azalması, mahallenin artan ihtiyacının karşılanmasını güçleştirirken, yeni açılan sondaj kuyusunun pompa montajı tamamlandı. Enerji nakil hattı imalatının da tamamlanarak devreye alınmasıyla birlikte, mevcut kaynaktan gelen suyla beraber mahalleye saniyede toplam 8 litre su sağlanacak. Bu ilave suyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan yetersizliğin giderilmesine katkı sunulacak. Böylece özellikle yaz aylarında yaşanan su arzındaki yetersizliğin giderilmesine katkı sunulacak.

Mahalle sakinlerinden Öznur Kocakilit, içme ve sulama suyunda uzun yıllardır sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, 'Burada daha önceden su yetmiyordu, çok susuz kalıyorduk, çeşmeler bile kapanıyordu. Şimdi bu kuyuyla beraber ilave su alınacak. Böylece tarım ve hayvancılığın da daha fazla gelişeceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve sahada çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz.' dedi.

Derebağ Mahallesi Muhtarı Erdoğan Top ise yaklaşık 7 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, 'Aşağıdaki kaynak hem arazileri suladığı hem de suyun yetersiz kalması nedeniyle mahallemizin ihtiyacını karşılamıyordu. Ahmet Aras Başkanımız sayesinde bu sene yeni kaynağımızı yaptık. Artık su sıkıntımız Allah'ın izniyle kalmayacak. Bize bu imkanları sağlayan başta Ahmet Başkanımıza ve bütün MUSKİ ekibine gönülden teşekkür ederim.' dedi.