1956 yılında çıkan yangında tamamen yok olan Eski Hükümet Konağı'nın izleri, Tarihi Çorum Meydanı'nda yeniden hayat bulacak. Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Tarihi Çorum Konağı'nın temeli 5 Eylül'de atılacak.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi, şehir merkezinin tarihi kimliğini yeniden ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet Meydanı ve Ulu Cami çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle şekillenen Tarihi Çorum Meydanı, şehrin geçmişinden izler taşıyan yeni bir projeyle daha da güçlenecek.

'Kimlikli bir şehir, tarihi dokusu ayağa kaldırılmış bir Çorum' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan eski hükümet konağını yeniden Çorum'a kazandırmaya hazırlanıyor. Çorum'un geleneksel mimarisinden ve tarihi dokusundan izler taşıyacak Tarihi Çorum Konağı, Ulu Cami'nin yanında oluşturulan Tarihi Çorum Meydanı'nda inşa edilecek.

ESKİ HÜKÜMET KONAĞINDAN İLHAM ALINACAK

Ulu Cami'nin yanında yer alan Tarihi Çorum Meydanı'ndaki dönüşüm kapsamında inşa edilecek konak, Çorum'un geleneksel mimari anlayışını ve tarihi siluetini yansıtacak.

Yeni projeyle, yıllar önce yok olan tarihi yapının mimari özelliklerinden ilham alınarak Çorum'un tarihi dokusuna uygun bir konak yeniden şehre kazandırılmış olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapının 1950'li yıllarda meydana gelen bir yangında tamamen yok olan eski hükümet konağından ilham alınarak tasarlanacağını belirtti.