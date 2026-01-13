Sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Bursa'da kış kendini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, UEDAŞ ekiplerinin enerji nöbeti de 7/24 devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, zorlu kış şartlarına karşı tüm önlemlerini aldı.

Saha ekipleri, teknolojik sistemleri ve donanımlarıyla kış aylarının zorlu koşullarında Güney Marmara'da kesintisiz enerji dağıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ, oteller bölgesindeki havai hatların büyük bölümünü yer altına alarak şebekesini güçlendirdi.

Bölgedeki enerji çalışmalarının detaylarını aktaran UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, 'Uludağ'da kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ve sezonun açılmasıyla ekiplerimizin nöbeti de başladı diyebiliriz. Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluşabiliyor. Zorlu koşullarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 7/24 sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra drone ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz.' diye konuştu.