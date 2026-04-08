İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısı sırasında polise yönelik sarf edilen ifadelerle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, olay sırasında görev yapan polis ekiplerine yönelik bazı şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, şüphelilerin polise hitaben 'Sen sağ bek, ben sol bek' şeklinde sözler sarf ettiği ifade edildi.

Açıklamada, aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği sırada görevini yerine getiren kolluk kuvvetlerine yönelik bu tür ifadelerin kamu vicdanını zedelediği ve kamu düzenini bozabilecek nitelik taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçları kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Başsavcılık, olayla bağlantılı şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tür eylemler karşısında gerekli adli işlemlerin kararlılıkla yürütüleceğini kaydetti.