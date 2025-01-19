Türk sinemasının komedi ustaları, 2025 yılının en iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan ‘Baldız’ filminin okuma provasında bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Hamdi Alkan ve Oya Başar yapımını Berkin Kaya’nın sahibi olduğu Berton Medya’nın üstlendiği “Baldız” filminde bir araya geliyor. Hamdi Alkan’ın aynı zamanda yönetmen koltuğuna da Berkin Kaya imzalı filmin okuma provası yapıldı.

Okuma provasında Hamdi Alkan, Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu hazır bulundu. 2025 yılının en iddialı filmleri arasında yerine almaya aday olan Baldız filminin çekimlerine 21 Ocak’ta Beykoz Kundura’da start verilecek.

‘Baldız’ filminin ilk okuma provasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleşti. Film ekibi ve oyuncular yeni yaşına giren Hamdi Alkan’a sürpriz yaparak pasta kesti.

Hamdi Alkan, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Filmin kadrosunda Damla Aslanalp ile Pedro Karami gibi genç yetenekler de yer alıyor.

Filmde, Baldız (Fatoş) karakterine Oya Başar, hayat verecek. Hamdi Alkan, Nadir’i, Asuman Dabak Mine’yi, Emel Müftüoğlu Sevda’yı, Ayşegül Asar Ayşegül’ü, Damla Aslanalp Yasemin’i ve Perro Karami Roberto’yu canlandıracak.