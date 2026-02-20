İstanbul'da düzenlenen 38. Belgrad Ormanları Geyik Koşuları'nda, olumsuz hava şartları ve çamurlu parkura rağmen mücadeleyi bırakmayan Keşanlı atlet Alper Elmas, kendi yaş kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en prestijli arazi koşularından biri olan 38. Geyik Koşuları, bu yıl sporcuları bir hayli zorladı.

28 kilometrelik en uzun mesafede Keşan'ı temsil eden Akçeşmeli Koşan Keşan sporcusu master atlet Alper Elmas, büyük bir başarıya imza attı. Yoğun yağışın ardından çamurla kaplanan ve hava şartlarının ağırlaştığı parkurda, dayanıklılık sınırlarını zorlayan Elmas, 2 saat 55 dakika 25 saniye (2.55.25) derecesiyle yarışı tamamladı. Bu başarılı derecesiyle kendi yaş kategorisinde ikincilik elde eden Elmas, kürsüye çıkarak Keşan'ı temsil etti.

Alper Elmas'ın başarısı Keşan spor camiasında sevinçle karşılandı.