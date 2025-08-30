Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Kanala Değil Havuza’’ sloganıyla 3’ü kapalı olmak üzere 10 Yüzme havuzundan 152 bin kişi faydalandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da, yaz sezonu boyunca 10 yüzme havuzu ile hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin havuzları yoğun ilgi gördü.

Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinlemenin adresi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında, bin 800 kişiye profesyonel yüzme eğitimi verildi. 11 uzman eğitmen ve 47 cankurtaran tarafından sunulan yüzme eğitiminde 07-16 yaş arası bin 800 çocuk eğitim aldı.

Yüzme kursu eğitimlerinin yanı sıra serinlemek için de Şanlıurfalılara kapılarını açan Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarında, günlük 10 bin vatandaş faydalandı. 2 aylık yaz sezonunda haftanın 6 günü hizmet veren havuzlardan kurs eğitimleriyle birlikte toplam 152 bin kişi yararlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın start verdiği 2025 Yaz Kursları kapsamında başlatılan yüzme kursları sona erdi.

Kış sezonuna hazırlık yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUTİM ve GAP Vadisinde yer alan havuzlar ile kış sezonunda vatandaşlara hizmet verecek.