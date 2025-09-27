Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetimi’ni ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.BURSA (İGFA) - BEKSİAD Yönetimi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ağırladı. Dernek merkezinde gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Vali Erol Ayyıldız’a çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mehmet Bayezit, bebe çocuk konfeksiyonu üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri konumundaki Bursa’da sektörün temsilcilerini geleceğe taşıyan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bayezit, bebe ve çocuk konfeksiyon sektörünün dünya çapında gelişimine katkı sağlayarak, global ekonomide yaşanan sorunlar ve durağanlığa rağmen Bursa’ya değer katan firma ve markaların küresel pazardaki rekabet gücünü arttırarak, sektör temsilcilerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için hep birlikte çalıştıklarını anlattı.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, sektör temsilcilerinin en önemli güncel sorunlarından biri olan mikro çaptaki ihracatlarında alınan kargo ücretlerinin fahiş orandaki yüksekliği sorununun bir an önce çözülmesi ve sıfır gümrük anlaşmalarının sona erdiği ülkelerle alakalı düzenlemenin tekrardan yapılması gerektiğini belirtti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a bu konular hakkında bir de dosya sunan Mehmet Bayezit, sektör temsilcilerinin yakın zamana kadar İstanbul’a en önemli ulaşım araçlarından olan Güzelyalı – Yenikapı arasındaki İDO arabalı vapur seferlerinin tekrar başlatılmasının işlerini kolaylaştırmak açısından önemine vurgu yaptı. Mehmet Bayezit, ayrıca sektörün kalbi niteliğindeki Vişne Caddesi’nde güvenlik önlemlerinin arttırılmasının bölgede hizmet veren sektör temsilcilerini zaman zaman yaşadıkları sıkıntılardan kurtaracağını ifade etti. Başkan Bayezit, yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen üretmeye ve ülke ekonomisi ve ihracatına güç katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da çeşitli ekonomik potansiyelleri, üretken nüfus yapısı, tarihi ve doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’ya değer katan her çalışmanın yanında olacaklarını belirtti. Vali Ayyıldız, BEKSİAD ve bebe çocuk konfeksiyon sektörü temsilcilerinin Bursa’ya ve ülke ekonomisine değer katan çalışmalarının yakından takipçisi olacaklarını söyledi.