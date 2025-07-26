Uluslararası Sporcular Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Türk sporunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Av. Şekip Mosturoğlu’nu makamında ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Türkiye’de sporun kurumsal geleceği, kulüplerin idari yapılanmaları, sporcu haklarının korunması ve spor hukukunun gelişimi gibi birçok önemli başlık ele alındı. Ayaz, US-SEN olarak Türkiye’nin spor alanında daha şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Ziyarette ayrıca, Fenerbahçe’nin Türk sporundaki tarihi misyonu, taraftar kültürü ve toplumsal etkisine de vurgu yapıldı. Ayaz, “Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir cumhuriyet değeridir. Şekip Mosturoğlu gibi hem hukuk camiasında hem de spor dünyasında saygın bir ismin bu görevi yürütmesi, Türk sporunun geleceği adına umut vericidir” ifadelerini kullandı.

Av. Mosturoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, US-SEN’in faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, sporun tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde gelişebileceğini belirtti.

Görüşme karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona ererken, taraflar ilerleyen süreçte daha kapsamlı ortak projelerde buluşma konusunda mutabık kaldı.