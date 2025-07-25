Bursa'da İznik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplam 65 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Spor Kompleksi, faaliyetlerine başladı. İlçe tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı olarak öne çıkan bu modern tesis, gençlere ve çocuklara yönelik sporun birçok alanında eğitimler vererek profesyonelleşme anlamında destek olacak.BURSA (İGFA) - Bursa İznik'te tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı faaliyetlerini sürdürüyor. Kompleks bünyesinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursları devam ediyor.

"Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın" sloganıyla başlatılan kurslara 566 başvuru yapıldı.

Eğitimlerin yaz boyunca 2 dönem halinde devam etmesi planlanıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kaya ve Mehmet Hıştıroğlu devam eden kursları ziyaret ederek veliler ve eğitmenlerle bir araya geldiler.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımıza hem spor hem de özgüven kazandırmak en büyük önceliğimiz. Evlatlarımız için çalışmaya devam ediyor, İznik’te spora ve gençliğe değer katmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Başkan Usta, kompleksin ilerleyen günlerde farklı spor branşlarında da faaliyetlerine başlayacağını vurgularken, bu yatırımın İznik’in spor alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayacağını duyurdu.