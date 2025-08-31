5. Beauty of Turkey 2025 Güzellik Yarışması, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleşti. Ece Kesman, yarışmanın kraliçesi seçilirken, Azeri güzel Zifura ikinci, Doğa Zeynep Coşkun üçüncü oldu.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - CK Farabi Hotel’de düzenlenen etkinlik, Zafer Bayramı’nın anlamıyla birleşerek dans, bando ve sürpriz sanatçı performanslarıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.

M.K.K Medya’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışmayı, ünlü model ve manken eğitmeni Onur Metin Şavluk organize etti. Yasemin Akbaş, Devran Kocaş, Feyza Özkan ve Dr. Ece Çakır organizasyona katkı sağladı.

Finalist güzeller, ünlü modacılar Gözde İşbilir, Perihan Demirdelen ve İdil Berivan Karakuş’un tasarladığı şık kostümlerle podyumda boy gösterdi. İdil Berivan Karakuş ve Feyza Nur Ceylan’ın eğitmenliğinde hazırlanan modeller, farklı koleksiyonlarla göz kamaştırdı.

Jüride magazin duayenleri, iş insanları, estetisyenler, doktorlar, fenomenler ve sanatçılar yer aldı.

Gecenin sonunda Ece Kesman, Beauty of Turkey 2025 kraliçesi seçildi. İkincilik Azeri güzel Zifura’ya, üçüncülük ise Doğa Zeynep Coşkun’a gitti.

Onur Metin Şavluk, yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, yarışmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini duyurdu.