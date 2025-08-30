Bursa’nın gastronomik mirasını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Glenn Cocktails & Dinner, “Anatolian Spirits” konseptiyle dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Geleneksel Bursa lezzetleri, hem klasik halleriyle hem de yaratıcı kokteyl formlarında konuklara sunuldu.

BURSA (İGFA) - Menüde Bursa kebabı, şeftali, Bursa karası inciri, süt helvası, kestane şekeri, kabak tatlısı ve tahinli pide gibi yerel tatlar, yenilikçi sunumlarla gastronomi tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Etkinliğe; geçtiğimiz yılın Master Chef Türkiye ekibi , gastronomi uzmanı Oğul Türkkan, milli futbolcu Sercan Yıldırım, şef Atakan Özen ve daha nice sektörün önde gelen isimleri katıldı. Menü ve içecek eşleşmeleri , etkinliğin mimarlarından olan , menü tasarımcısı ve içecek uzmanı Tolga Koru tarafından hazırlanırken , Master Chef Hakan Dündar’ın dokunuşlarıyla da daha keyifli hale geldi. Organizasyonun bir diğer mimarı Alican Kınalı ev sahipliğini üstlendi. İşletme müdürü Yusuf Mican ile bar ve servis ekibi, etkinliğin kusursuz ilerlemesine katkı sundu.

Müzik ve lezzetin buluştuğu bu özel etkinlik, 9 gün boyunca sürecek menü tadım buluşmalarıyla devam edecek. Glenn Cocktails & Dinner, tüm Bursalıları bu eşsiz gastronomik deneyime davet ediyor.