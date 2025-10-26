İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in vefat ettiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1982434115426074949

Paylaşımında, 'Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.' ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Selami Akşit, Jandarma teşkilatı içinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapmış, özellikle organize suçlarla mücadele alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdi.