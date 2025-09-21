Ak Parti Bayrampaşa'da istediği çoğunluğu sağlayamadı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevi yine CHP'de kaldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde heyecan doruğa çıktı. İlk turda çoğunluk sağlanamadı, ikinci, üçüncü ve dördüncü turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Eşitlik bozulmayınca kura çekimi sonrasında CHP'li İbrahim Kahraman yeni başkan olarak seçildi.

Bayrampaşa Belediyesine başkanvekili belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca karar, kura seçimine kaldı. Kura seçiminde ise CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı

İLK TURDA AKP ÖNDE ÇIKTI

21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TURDA EŞİTLİK

İkinci turda bir oyun yanlış atıldığı tesbit edildi. Yanlış oy geçersiz geçersiz sayıldı. 1 oyunda fazla çıktığı belirlendi. Bu arada bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Tespitlerle durum kritik bir duruma geldi. Bu kez AKP ve CHP adayları 18’er oyda kaldı. Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde şu an CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AKP 12, MHP 3) ve bağımsız 4 üye bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ TUR DA BERABERE BİTTİ

Başkan Vekilliği seçiminin üçüncü turunda da eşitlik bozulmadı, iki aday da 18 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

DÖRDÜNCÜ TUR DA DA EŞİTLİK BOZULAMADI

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik bozulmayınca ortalık karıştı. Belediye Meclis salonunda meclis üyeleri arasında yoğun tartışmalar yaşandı.

BAŞKAN KURA SONUCU BELİRLENDİ

İlk dört turda seçimin berabere sonuçlanması nedeniyle yeni belediye başkanı iki aday isim arasında kurayla belirlendi. CHP'li İbrahim Kahraman başkan olarak seçildi. CHP'li ismin kura sonucunda başkan seçilmesiyle AKP ve MHP sıralarından yoğun tepki yükseldi, meclis üyeleri birbirine girdi.