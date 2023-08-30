Belediye şirket (BAYPAŞ) çalışanları ile bir araya gelen Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, işçilere ek zam

içeren protokolü imzaladı. Yeni protokolle birlikte enflasyon farkına ilaveten çalışanların maaş ve sosyal haklarında düzenleme

yapıldı. İşçileri enflasyona ezdirmediklerini belirten Başkan Aydıner, “Bayrampaşa’mıza birlikte hizmet verdiğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı ve mutluluğu için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Maaşlarda yıl sonunda yeni bir

artış daha yapacağız” dedi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi’nin şirketi BAYPAŞ çalışanları ile buluştu. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde gerçekleşen buluşmada Başkan Aydıner, işçilere ek zam içeren protokolü imzaladı. Yeni zamlı maaşlar hakkında açıklamalarda bulunan Aydıner, “İşçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yaptık ve işçilerimizin lehine maaşlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Tüm emekçilerimiz için hayırlı olsun. Bayrampaşa’mıza birlikte hizmet

verdiğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı ve mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Maaşlarda yıl sonunda yeni bir artış daha yapacağız. Ardından 2024 yılında işçilerimizi mutlu edecek yeni bir toplu iş sözleşmesine hep birlikte imza atacağız inşallah. Bizler Bayrampaşa’ya hizmet için bir araya gelmiş büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde yer alan ve halkımıza fedakârca hizmet eden her bir kardeşimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğindeki imza törenine AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve işçiler katıldı.