Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği tesislerle yıl boyunca milyonlarca metreküp atık suyun doğaya karışmasını engelleyerek çevreyi kirlilik tehdidinden kurtardı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, 2025 yılı boyunca tam kapasite çalışan Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde 587 bin metreküp evsel atık suyu ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak Göynük Deresi'ne temiz bir şekilde deşarj etti. Geçtiğimiz yıl tam kapasiteli bir şekilde devreye alınan tesis, bölgenin ekolojik yapısı ve doğal güzelliklerinin teminatı oldu.

Taraklı'da 9 bin 220 metrekarelik alanda hizmet veren Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi, 2025 yılı performansıyla bölgenin ekolojik dengesine büyük katkı sağladı.

YILLIK YARIM MİLYON METREKÜPÜ AŞAN PERFORMANS

Günlük bin 720 metreküp arıtma kapasitesine sahip olan tesis, 2025 yılında yoğun bir mesai harcadı. Yıl genelinde toplam 587 bin metreküp atık su arıtıldı.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE DOSTU ARITMA

Taraklı ilçesinin evsel nitelikli atık sularını arıtmak amacıyla 2025 yılında devreye alınan tesis, çift kademeli ve son teknoloji sistemlerle donatıldı. İşletmede 'Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi' prosesi kullanılıyor. Bu ileri biyolojik yöntem sayesinde kanalizasyon hattından tesise ulaşan atık sular, fiziksel ve biyolojik işlemlerden geçirilerek içerisindeki zararlı maddelerden tamamen arındırılıyor.

ŞEHRİN DOĞAL GELECEĞİNE ÖNEMLİ KATKI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yıl boyunca aralıksız çalışan Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimiz, bölgenin doğal yapısının bozulmaması ve ekolojik dengesinin korunması için son teknoloji ile donatıldı. Devreye alındığı sene içerisinde sorunsuz hizmet veren tesis ile Taraklı'nın 587 bin metreküp atık suyunu sağlıklı bir şekilde arıttık. Şehrimizin sekizinci arıtma tesisi olan tesis ile birlikte Sakarya'nın doğal geleceğine önemli bir katkı daha sağlamış olduk' ifadeleri kullanıldı.