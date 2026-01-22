Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen 'İlçe Belediye Başkanları' koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

BALIKESİR (İGFA) - Ayrımcılığa yer vermeyen, ötekileştiren değil, birleştiren yönetim anlayışıyla 20 ilçeye eşit hizmet sözünü yineleyen ve bundan sonraki buluşmaların sırayla her ilçede gerçekleştirileceğini belirten Akın, 'İşimiz gücümüz Balıkesir!' dedi.

Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'in 20 ilçesine eşit hizmet götüren ve yönetim anlayışıyla herkese örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Pamukçu Onhann Termal Otelde gerçekleşen 'İlçe Belediye Başkanları' koordinasyon toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı. Balıkesir'in belediye başkanlarıyla aynı masa etrafında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilki gerçekleştirilen 'İlçe belediye başkanları toplantısı'nın sırayla her ilçede gerçekleştirileceğini belirtti.

'Balıkesir Benim Ailem' diyerek yola çıktığını hatırlatan Akın, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışıyla Balıkesir'e hizmet etmek için çalıştığını ifade ederken, 'Koordinasyon toplantılarımız, ortak aklı büyüttüğümüz, deneyimlerimizi ve önerilerimizi paylaştığımız ve Balıkesir'imiz için hep birlikte çalıştığımız bir buluşma zemini olacaktır.' dedi. Toplantıya katılan belediye başkanları bu buluşmaların sorunların ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması açısından verimli olacağını belirtirken Başkan Akın'ı bu girişiminden dolayı tebrik etti.