Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle belediye çalışanları için '4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Kıdem ve İhbar Tazminatı' hesaplamalarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinden ilgili birim çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Koç tarafından verilen eğitimde, mevzuatta değişiklikler, iş sözleşmesi türleri, iş güvencesi hükümleri, kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması, yıllık izin süreçleri, çalışma süreleri ve fazla çalışma uygulamaları, ücretin ödenmesi, ücretin korunması ve ödeme şekilleri, sözleşmenin sona ermesi halleri, ücretin ödenme yeri, avans, tediye ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde uygulanması gereken esaslar ayrıntılı biçimde ele alındı. Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak iş hukuku süreçlerine dair pratik ve güncel bilgiler pekiştirildi.