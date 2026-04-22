Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdikleri 2. Çocuk Kitap Günleri'ni bu yıl 'Okumadığın gün karanlıktasın' sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediklerini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliği olan Konya Çocuk Kitap Günleri'nin ikincisi bu yıl da büyük bir coşkuyla minik okurlarla buluşuyor.

Çocukların kitapla kurduğu bağın güçlenmesini sadece bir eğitim meselesi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Başkan Altay, 'Burada çocuklarımız kitaplarla tanışmanın ötesinde, yazarlarla birebir iletişim kurarak okuma kültürünü daha yakından deneyimleme imkânı buluyor. Bu tür buluşmalar, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda onları düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik ediyor. Alanında uzman yaklaşık 60 yazarın katılacağı etkinlikte; imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Amacımız; kitap okumanın sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çocuklarımıza hissettirebilmek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi kitapların eğitici ve eğlenceli dünyasında yerlerini almaları için 2. Çocuk Kitap Günleri'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KİTAP GÜNLERİ COŞKUSUNU YAŞIYOR

Konya merkezde ve ilçelerde yaşayan çocuklar da Konya Çocuk Kitap Günleri'nin coşkusunu yaşamaya başladı. Merkez dışındaki ilçelerde yaşayan çocukların bu güzel atmosferden faydalanması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçeden çok sayıda okuldan öğrencilerin otobüslerle etkinliğe katılımları sağlanıyor. Böylece programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Konya Çocuk Kitap Günleri', Selçuklu Kongre Merkezi'nde 26 Nisan tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.