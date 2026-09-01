İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar için Eyüp Sultan Camii ve Miniatürk'ü kapsayan gezi programı düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar için gezi programı düzenlendi.

Sünnet kıyafetlerinin belediye tarafından temin edildiği program kapsamında çocuklar, Eyüp Sultan Camii ve Miniatürk'ü ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Ailelerin de katıldığı gezi programının ilk durağı Eyüp Sultan Camii oldu. Din görevlisi eşliğinde edilen duaların ardından kafile Miniatürk'ü ziyaret etti.

Burada Türkiye'nin farklı şehirlerinden tarihi ve kültürel yapıların minyatürlerini inceleyen çocuklar, merak ettikleri eserleri yakından görme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİ

Gezi programı boyunca çocuklara belediye tarafından çeşitli ikramlar ve hediyeler sunuldu. Hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.