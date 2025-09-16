Batman’daki Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitim alan engelli bireyler, servis hizmetinin olmaması nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşıyor. Öğrenciler ve aileleri, Batman Valiliği’nden kalıcı bir çözüm talep ederken, engelli birey Muhammed Numan Kalkan, “Servis, sadece ulaşım değil, eşit şartlarda hayata katılma meselesidir” diyerek sorunun önemine dikkati çekti.Özgen SARIKAYA - Net Grup Medya / BATMAN (İGFA) - Batman Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitim gören engelli bireyler, servis eksikliği nedeniyle günlük ulaşımda ciddi engellerle karşılaşıyor.

Aileler ve öğrenciler, Batman Valisi’nden servis talebine olumlu yanıt bekliyor.

Muhammed Numan Kalkan, “Zaten hayatın birçok alanında engellerle mücadele ediyoruz. Ulaşım, en temel sorunlarımızdan biri. Ailelerimiz için bu durum büyük bir yük. Sayın Valimiz servis tahsis ederse minnettar kalacağız. Bu, eğitim hakkımızın önündeki engelleri kaldırmak ve sosyal hayata katılmamız için hayati” dedi. Kalkan, “Eğitim almak, üretmek ve topluma faydalı olmak istiyoruz. Güvenli ulaşım, bunun ilk adımı” diye ekledi