Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre batı bölgelerde yağmur ve sağanak beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Şubat 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Trakya, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.