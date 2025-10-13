Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Vali Vasip Şahin ve il protokolü ile birlikte Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara'nın 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Anıtkabir'de gerçekleştirilen törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve il protokolü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı adalet, liyakat ve akıl ışığında yönetme kararlılığını vurgulayarak, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık mesajı verdi.

Başkan Yavaş, 'Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu kadim şehirde, onun izinden yürümeye ve emaneti olan başkentimizi adalet, liyakat ve aklın ışığında yönetmeye devam edeceğiz' dedi.