Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'i kültür ve sanatın merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti haline getirme hedefiyle projelerine devam ediyor. ABB ve AKK iş birliğiyle düzenlenen 'Gençlik Parkı Tiyatro Buluşmaları'nın ilki Gençlik Parkı Şehir Tiyatroları sahnesinde başladı. Açılışta ABB Şehir Tiyatroları'nın 'Düğün ya da Davul' isimli oyunu prömiyer yaptı. 9 Ekim'e kadar sürecek buluşmalarda farklı tiyatro toplulukları seyirciyle buluşacak.

KÖROĞLU: 'SAHNE SANATLARINA ALAN AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açılışta konuşan ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Ankara'nın 100'den fazla özel tiyatro ve performans grubuna ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Başkent'imizde her yıl sahne sanatlarına ayrılan 30'dan fazla şehir festivali bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi olarak Şehir Tiyatroları'mızla, Ankara kültür markamızla birlikte kültür politikalarını çalışıyoruz. Sahne sanatlarına yol haritası kurmak için önemli bir yer veriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da alan açmaya, görünürlük vermeye ve şehir tiyatrolarımızı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

BALKAN: 'SEZON AÇILIŞINI DAHA KAPSAMLI HALE GETİRMEK İSTEDİK'

ABB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Koordinatörü Arzu Balkan ise, 'Ankara'nın tiyatro sezonu her yıl Ekim ayında açılır. Bu sene Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, sezon açılışını daha kapsamlı bir hale getirmek istedik ve Gençlik Parkı 1. Tiyatro Buluşmaları adı altında, Ankara'ya özveriyle katkıda bulunan tiyatroları sahnelerimizde ağırlamayı planladık. Açılışını bizim oyunumuz Düğün ya da Davul'un ilk oyunuyla yapacağız' diye konuştu.

Gençlik Parkı Tiyatro Buluşmaları, 9 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de gerçekleşecek etkinlik programı ise şu şekilde:

· 5 Ekim 2025 Saat: 20.00 - Tiyatro Tam - 'Sırça Köşk ve Diğerleri'

· 6 Ekim 2025 Saat: 20.00 - ABB Şehir Tiyatroları - 'Düğün ya da Davul

· 7 Ekim 2025 Saat: 20.00 - Arçura Tiyatro - 'Abdullah, Konuş!'

· 8 Ekim 2025 Saat: 20.00 - Fareler Tiyatrosu - 'Madonna Kürk Mantolu'

· 9 Ekim 2025 Saat: 20.00 - Evin'de Tiyatro - 'Sayın Yargıç'